Hamburg (ots) - Der Hauptausschuss des Vorstandes der BG Verkehr nahm die Ergebnisse der aktuellen Alkoholkontrollen der Polizei zum Anlass, sich auf seiner Sitzung am 29. Januar mit dem Thema Alkohol am Steuer zu beschäftigen. Die Kontrollen vor Fahrtantritt hatten ergeben, dass ein "erschreckend hoher Anteil der Lkw-Fahrer" betrunken war.



Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer stellen eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit dar. Ein solches Verhalten muss im Interesse aller unterbunden werden. Alkoholisierte Fahrer gefährden sich, andere Verkehrsteilnehmer und den guten Ruf des Gewerbes. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der Selbstverwaltung der BG Verkehr begrüßen deshalb die Aktivitäten der Polizei zur Alkoholkontrolle vor Fahrantritt ausdrücklich. "Alkohol und andere Drogen haben im Straßenverkehr nichts verloren" betonte Klaus Peter Röskes, der Vorsitzende des Vorstandes der BG Verkehr. "Für Profis im Straßenverkehr gelten klare Regeln, Alkohol und Drogen sind tabu", ergänzt Dr. Jörg Hedtmann, Präventionsleiter der BG Verkehr.



Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten. Der Hauptausschuss der BG Verkehr ist ein beschlussfassender Ausschuss des Vorstandes der BG Verkehr. Er ist paritätisch mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern besetzt.



OTS: Berufsgenosschenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42050 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42050.rss2



Pressekontakt: BG Verkehr Ute Krohne Ottenser Hauptstraße 54 22765 Hamburg Tel.: 040 3980-1154 E-Mail: ute.krohne@bg-verkehr.de www.bg-verkehr.de