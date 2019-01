Die Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) hat am Dienstag, 29. Januar 2019, eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten. Diese fand in Stockholm statt, anwesend waren mehrere Aktionäre und Verwaltungsratsmitglied Eduard Will. Verwaltungsrat: Die Herren Eduard Will, Mujassum Butt und Mathew Steckel haben beschlossen, als Mitglieder des Verwaltungsrats zurückzutreten. Sie werden das Unternehmen weiterhin auf jede mögliche Weise unterstützen. Die Geschäftsführung dankt den zurückgetretenen Verwaltungsräten für ihren unermüdlichen Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Als Ersatz wurden die Herren Michel Fayad und Bert Scheen als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Michel Fayad Herr Fayad hat einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaft, einen Master of Arts in Diplomatie mit Spezialisierung in Geopolitik, Recht und Internationaler Wirtschaft und den TRIUM Global Excecutive Master of Business Administration. Herr Fayad verfügt über umfassende Erfahrung und Kenntnisse in Politik, globaler Strategie und Geschäftsentwicklung. Bert Scheen Herr Scheen hat einen Master of Science in Versicherungswissenschaft, einen Master of Arts in niederländischer Sprache und Literatur, einen Master in Finanzplanung und Vermögensverwaltung und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Herr Scheen ist ein erfahrener Banker mit über 20 Jahren Erfahrung im Triple-A-Banking und im Asset Management. Herr Scheen war bereits für Stockholm IT Ventures AB als Berater und später als COO tätig. Bevor er zu Stockholm IT Ventures AB kam, leitete er die EMEA-Vertriebsabteilung einer internationalen Boutique-Bank. Geschäftsführung: Herr Anthony Norman hat sich entschieden sein Amt als CEO niederzulegen, um sich anderen Aufgaben im Unternehmen widmen zu können. Der Verwaltungsrat hat heute beschlossen, mit sofortiger Wirkung Herrn Bert Scheen zum Chief Executive Officer der Stockholm IT Ventures AB zu ernennen. Herr Anthony Norman hat sich für diesen Schritt entschieden, um seine Fähigkeiten noch fokussierter zum Nutzen und der Entwicklung der Gesellschaft einsetzen zu können. Herr Norman wird weiterhin Mitglied der Geschäftsführung sein und damit auch zukünftig eine wichtige Rolle im Unternehmen einnehmen. Alle Veränderungen im Verwaltungsrat und der Geschäftsführung stehen im Einklang mit der neuen Strategie des Unternehmens, die der neue CEO in Kürze bekanntgeben wird, nachdem er die aktuellen Geschäftsmöglichkeiten geprüft hat. Chairman Herr Roger Tamraz wünscht allen neuen Board-Mitgliedern viel Erfolg und freut sich auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co 31.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Nybrokajen 7 111 48 Stockholm Schweden Telefon: +46 10 138 86 44 Fax: +46 85 010 9480 E-Mail: info@stockholmit.co Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771453 31.01.2019 CET/CEST ISIN SE0006027546 AXC0250 2019-01-31/15:31