Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Microsoft von 115 auf 113 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen ungefähr erfüllt, schrieb Analyst Christopher Eberle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinen Schätzungen berücksichtigte er nun aber erwarteten Gegenwind von Währungsseite im zweiten Halbjahr./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 03:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-01-31/15:38

ISIN: US5949181045