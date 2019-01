Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmen der Informationswirtschaft in Deutschland starten mit einem leichten Stimmungsdämpfer ins Jahr 2019. Ablesen lässt sich diese Entwicklung am ZEW Stimmungsindikator für die Branche, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...