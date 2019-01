Der Goldpreis hat seinen jüngsten Höhenflug auch am Donnerstag fortgesetzt und den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für 1326 US-Dollar gehandelt. Das ist die höchste Notierung für das Edelmetall seit dem vergangen April. Im Verlauf einer Woche legte der Goldpreis damit um mehr als drei Prozent zu.

Jüngster Preistreiber beim Gold ist die Wende in der Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Diese hatte am Vorabend vorerst keine weiteren Zinsanhebungen signalisiert und die Finanzmärkte damit auf eine Zinspause, möglicherweise sogar auf das Ende der Zinserhöhungen vorbereitet. Die Finanzmärkte wurden von der Deutlichkeit des Kursschwenks ebenso überrascht wie viele Experten.

Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA macht Gold für Investoren ein Stück weit attraktiver. Hinzu kommt, dass die aktuelle US-Geldpolitik auch die amerikanische Währung belastet. Ein schwächerer Dollar hat zur Folge, dass Gold in Ländern außerhalb des Dollarraum günstiger wird, was eine stärkere Nachfrage und höhere Preise zur Folge haben kann./jkr/jsl/he

