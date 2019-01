Eine positive Nutzerentwicklung und ein gesteigerter Quartalsumsatz haben am Donnerstag die Erholung der Facebook -Aktien kräftig angefeuert. Die Anteilscheine der Kommunikationsplattform schossen im frühen Handel um 11 Prozent auf 166,80 US-Dollar nach oben. Schon am Vortag waren sie in einem insgesamt guten Umfeld für Technologiewerte um mehr als 4 Prozent gestiegen. Sie erholen sich damit weiter von ihrem Tief seit 2017, das sie an Weihnachten bei 123 Dollar erreicht hatten. Ein Drittel haben sie seither nun gewonnen.

Obwohl das weltgrößte Online-Netzwerk seit Monaten von einer Krise in die nächste schlittert, nimmt das Geschäft keinen Schaden. Selbst in Europa war die Nutzerzahl zum Jahresende wieder hochgesprungen, nachdem sie zuvor leicht rückläufig gewesen war. Im Weihnachtsquartal hatte Facebook den Umsatz im Jahresvergleich um 30 Prozent gesteigert. Analyst Mark May von der Citigroup lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die besser als erwartet ausgefallenen Resultate und einen optimistischer klingenden Ausblick./tih/he

