Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire) - PASSUR® Aerospace, Inc. (OTC: PSSR), ein weltweit führender Anbieter von digitaler operativer Exzellenz, wurde kürzlich von TAP Air Portugal (TAP) damit beauftragt, die operativen Fähigkeiten der Fluggesellschaft zu erweitern und zu verbessern, um ihren strategischen Wachstumsplan und ihre Vision zu beschleunigen. Dieser Auftrag, der sich auf den Hub Lissabon (LIS) konzentriert, ist ein wichtiger Schritt im Programm der Fluggesellschaft zur kontinuierlichen Verbesserung der operativen Exzellenz und zur Sicherung des erwarteten zukünftigen Wachstums. Außerdem ist es ein wichtiger Schritt, um für die Infrastruktur am Flughafen Lissabon Lösungen zur Verbesserung der Kapazität und Leistung zur Verfügung zu stellen.



Die wichtigsten Ziele des PASSUR-Programms:



- Verbesserung der Termintreue/Pünktlichkeit (OTP, On-Time Performance/Punctuality) - Schaffung der Betriebsbedingungen, damit TAP und LIS der wachsenden Nachfrage nach Reisen am Flughafen gerecht werden können - und um die visionäre Expansionsstrategie von TAP zu unterstützen - Verbesserung der Resilienz bei der Reaktion auf unregelmäßige Vorgänge



"TAP ist zuversichtlich, dass wir mit Hilfe von PASSUR und seiner hochmodernen Fähigkeit zur Modellierung der Flugverkehrsströme und deren Beziehung zur Infrastruktur die besten Lösungen für die betrieblichen Herausforderungen finden können, die sich aus der Gegenwart und Zukunft der Infrastruktur am Flughafen Lissabon ergeben. Mit dieser Studie will TAP Portugal eine klare Lösung für die Beseitigung von Engpässen bei der Infrastruktur an Flughafen Lissabon bieten. Außerdem sollen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, die Pünktlichkeit zu verbessern und später die potenzielle Kapazität des Flughafens voll auszuschöpfen. Auf diese Weise werden wir auch zur Förderung des Tourismus in Portugal beitragen. Hier handelt es sich um eine sehr wichtige und umfassende Studie, die TAP fördert, aber der Zukunft des Landes sehr zugute kommt", so Antonoaldo Neves, CEO von TAP.



"Unsere Aufgabe wird es sein, TAP die Ergebnisse und Kennzahlen zu liefern, die für die Führung der Fluggesellschaft am wichtigsten sind: Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sowie optimale Leistung des Hubs Lissabon", sagte Jim Barry, President und CEO von PASSUR. "Unser Expertenteam und unsere Technologie sind einzigartig konfiguriert, um die wichtigsten Hemmnisse für das Wachstum von Fluggesellschaften zu identifizieren und Probleme zu lösen, die sich aus komplexen, überlasteten Abläufen ergeben - wie wir es bei vielen anderen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt getan haben (einschließlich mehrerer, die mit dem derzeitigen TAP-Führungsteam verbunden sind)."



Das PASSUR-Programm wird eine enge Abstimmung mit mehreren Bereichen des TAP-Betriebs sowie mit den Betrieben wichtiger TAP-Stakeholder wie der portugiesischen Flugsicherung (Nav Portugal) und der Lissabonner Flughafenbehörde (ANA) umfassen.



Das von TAP ausgewählte PASSUR-Leistungsportfolio umfasst Kernkompetenzen in folgenden Bereichen:



- Leistungsanalyse des Flugbetriebs der Fluggesellschaft - Betriebskonzepte und Best Practices für das Flugverkehrsmanagement - Kollaborative Entscheidungsfindung am Flughafen (A-CDM, Airport Collaborative Decision Making) - Simulation und Modellierung des Flughafens und des Luftraums - Operative Baseline- und Ergebnismessung



Die Technologieplattform von PASSUR, PASSUR Integrated Traffic Management (PITM), umfasst eine Reihe bewährter, weit verbreiteter, webbasierter Softwarelösungen, die auf die wichtigsten Einschränkungen von Gate zu Gate abzielen. Mit ihnen sollen Kraftstoffkosten und -emissionen gesenkt und gleichzeitig die Fahrplanintegrität und das Fahrgasterlebnis verbessert werden.



Informationen zu PASSUR® Aerospace, Inc.



PASSUR Aerospace (OTC: PSSR), ein weltweit führender Anbieter von digitaler operativer Exzellenz, bietet vorausschauende Analysen und Technologien für die Entscheidungsunterstützung in der Luftfahrtindustrie, vor allem zur Verbesserung der operativen Leistung und des Cashflows von Fluggesellschaften und der Flughäfen, auf denen sie tätig sind. Die Informationslösungen von PASSUR Aerospace werden bei den fünf größten nordamerikanischen Fluggesellschaften, bei mehr als 60 Flughafenkunden (und auf den 30 wichtigsten nordamerikanischen Flughäfen), bei über hundert Kunden im Geschäftsflugverkehr und bei der US-Regierung eingesetzt. PASSUR besitzt und betreibt das größte kommerzielle passive Radarnetz der Welt, das Flugzeugpositionen alle 1 bis 4,6 Sekunden aktualisiert. Diese Daten sind in ihrer proprietären Datenbank in Echtzeit zugänglich und PASSUR liefert damit mithilfe ihrer branchenführenden, in ihren Produkten enthaltenen Algorithmen und Geschäftslogik zeitnahe und genaue Informationen und Lösungen. PASSUR, Airwayz, NextGen2 und NextGen3 sind Marken oder eingetragene Marken von PASSUR Aerospace, Inc. in den USA. Alle anderen Unternehmen und Produktnamen dieser Unternehmen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.



Besuchen Sie die Website von PASSUR Aerospace unter www.passur.com, um alles über aktualisierte Produkte und Lösungen sowie die neuesten Nachrichten zu erfahren.



