Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum vierten Quartal von 434 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der guten Absehbarkeit der Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren dürfte die Aktie bei einem konjunkturellen Abschwung defensive Qualitäten bieten, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Handelsauseinandersetzungen mit China seien keine große Gefahr, da das Land keinen Ersatz für Boeing-Flugzeuge habe./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2019 / 05:14 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-01-31/16:21

ISIN: US0970231058