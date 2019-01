Nach einer Woche Zwangspause sollen die Bänder im Audi -Stammwerk Ingolstadt am kommenden Montag wieder anlaufen. Von der Frühschicht an laufe die Produktion auf allen Linien wieder, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Wegen des Streiks der Motorenbauer im ungarischen Györ hatten mehr als 10 000 Mitarbeiter in Ingolstadt frei machen müssen, gut 10 000 Audis der Baureihen A3, A4, A5 und Q2 wurden nicht gebaut. Den betroffenen Beschäftigten schreibt Audi 40 Prozent der Ausfallzeit auf ihrem Zeitkonto gut.

Die Motorenbauer in Györ hatten ihren Streik am Mittwoch beendet, weil Audi ihnen 18 Prozent mehr Lohn zahlt. Im Moment fehlen Motoren aber nicht nur in Ingolstadt, sondern auch in Neckarsulm: Dort werde die Produktion zumindest am Freitag stehen, sagte der Audi-Sprecher. Im Porsche-Werk Leipzig, wo ebenfalls Motoren aus Györ eingebaut werden, soll schon von Donnerstagabend an wieder produziert werden./eni/rol/DP/fba

