Die Aktie von Aurora Cannabis hat seit ihrem Zwischentief Anfang Dezember bei 6,21 Kanadische Dollar ordentlich zugelegt. Fast 50 Prozent ging es bei dem Papier nach oben. Auch die 200-Tage-Linie konnte zuletzt zurückerobert werden. Doch der große Ausbruch steht noch aus. Dafür müsste das Papier zunächst über die Marke von zehn Kanadische Dollar und im Anschluss über die Hürde in Form des Novemberhochs 2018 bei 10,65 Kanadische Dollar steigen. Die Chancen dafür stehen aber gar nicht so schlecht. Zum einen sorgt die Aussicht auf einen möglichen großen Deal mit einem Getränke- oder Tabakkonzern für Fantasie. Zum anderen ist Aurora am Cannabismarkt nicht zuletzt durch eine Vielzahl von Partnerschaften ohnehin stark positioniert. Insbesondere in Bezug auf die Produktionskapazität kann das Unternehmen im Vergleich ordentlich punkten. Aurora hat das Potenzial bis zu 700.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr zu produzieren. Zudem profitiert das Unternehmen weltweit von den Legalisierungsbestrebungen.

