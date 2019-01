Amazon, Walmart und Co. kommen in Indien an die kurze Leine. Die Online-Händler sollen in Indien nun neutrale Plattformen und offen für alle sein. Die US-Konzerne protestierten vergeblich.

Gerade erst haben sie Milliarden in den boomenden Internethandel in Indien gesteckt, nun könnten Amazon und Walmart auf dem Subkontinent schon wieder ausgebremst werden. An diesem Freitag sollen für ausländische Investoren gravierende Einschränkungen in Kraft treten: Amazon & Co dürfen dann in Indien nur noch Produkte von Firmen verkaufen, an denen sie nicht beteiligt sind. So soll sichergestellt werden, dass die großen E-Commerce-Firmen neutrale Handelsplattformen sind, die jedem Verkäufer die gleichen Bedingungen einräumen. Der Verkauf eigener Produkte bleibt indischen Online-Händlern vorbehalten. Ziel ist es, das Heer der heimischen Kleinunternehmer zu besänftigen, die sich durch die Internet-Riesen bedroht sehen - schließlich stehen im Frühjahr Wahlen an.

Der US-Handelsriese Walmart hatte sich im vergangenen Jahr für die Rekordsumme von 16 Milliarden Dollar den indischen Onlinehändler Flipkart einverleibt. Damit verschaffte sich der Einzelhandelsgigant Zugang zum indischen Internethandel, dem die Experten von Morgan Stanley in einem Jahrzehnt ein Volumen von ...

