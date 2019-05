Während Amazon und Walmart in Indien auf regulatorische Hürden stoßen, bringt sich Asiens reichster Mann Mukesh Ambani mit seiner Online-Handelsplattform in Stellung - und könnte damit den großen Konkurrenten ein Schnippchen schlagen.Indien gilt nach China als einer der vielversprechendsten Märkte Asiens. Im Bereich Online-Handel gibt es den Analysten von Morgan Stanley zufolge ein massives Wachstumspotenzial. So würde dieser Markt dank seiner 500 Millionen Internetnutzer und einer Wachstumsrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...