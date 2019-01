Der Aktienkurs der Deutschen Bank hatte sich in eine gute Ausgangsposition gebracht und eine hemmende Trendlinie überwinden können. Und als alles angerichtet war, und es so aussah als könne diese ewig schwache Aktie mal etwas an Boden gutmachen, kam es anders. Die Aktie fällt deutlich zurück und zeigt wieder einmal, dass kaum ein Investor länger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...