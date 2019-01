London (ots/PRNewswire) - Der IoT M2M Council (IMC), die größte

auf das Internet der Dinge (IoT) fokussierte Handelsgruppe, und

Hannover Messe, die Weltleitmesse der Industrie, wollen gemeinsam

eine Konferenz auflegen, die praktischen Rat für die Beschaffung von

IoT-Technologielösungen bietet. Die

Maschine-zu-Maschine-(M2M-)Kommunikation wird für die moderne

Fertigung immer wichtiger. Sie ermöglicht vorausschauende

Instandhaltung der Fertigungsstraßen, effizientere Lieferketten und

viele andere Vorteile. Hannover Messe erfüllt bei diesen wegweisenden

Technologien eine Leitfunktion, aber IMCs IIoT Infrastructure

Conference geht einen anderen Weg, nämlich die praktische

Unterstützung der Industrie bei Beschaffungsfragen.



"Das industrielle IoT ist in vieler Hinsicht die Verschmelzung von

Betriebstechnik und Informationstechnologie", sagt Volkhard Bregulla,

IMC-Vorsitzender und Vice President für Industrie, Kfz und IoT bei

Hewlett Packard Enterprise. "Die breite Masse unserer IMC-Mitglieder

vertritt den betriebstechnischen Sektor, genau wie die Messebesucher.

In unserer Rolle als Industrie-Accelerator wollen wir diesem

Personenkreis den Nutzen von IT- und Kommunikationstechnologien

vermitteln und auf diesem Weg die Bereitstellungszyklen verkürzen.

Die neue IIoT Infrastructure Conference passt hervorragend zur

Mission des IMC."



Im Rahmen der Konferenz sind Podiumsdiskussionen geplant, unter

anderem zu der Auswahl von Konnektivität für industrielle

Anwendungen, Fortschritten bei der Hardware für Edge Computing und

Auswahlkriterien für IIoT-Softwareplattformen. Industrielle

IoT-Anwendungen (auch als "IIoT" bezeichnet) sind zweifelsohne einer

der breitesten Anwendungsbereiche für die aufkommende Technologie.

Der IMC ist ebenfalls der exklusive IoT Infrastructure Partner der

Consumer Electronics Show, die Weltleitmesse für die

Elektronikbranche in den Bereichen Kfz, Haushaltswaren,

Medizinprodukte und Wearables mit gleichermaßen großem

technologischem Anwendungspotenzial.



IMCs IIoT Infrastructure Conference @ Hannover Messe findet am

Donnerstag, den 4. April 2019 nachmittags im zentral auf dem

Messegelände gelegenen Kongresszentrum statt. Weitere Informationen

und Details zum Sponsoring des Konferenzprogramms finden Sie unter

https://www.iotm2mcouncil.org/hannoverconference.



Informationen zum IoT M2M Council



IMC ist die größte Handelsgruppe, die sich dem globalen

IoT/M2M-Sektor widmet - mit über 25.000 Unternehmen und OEMs, die als

Mitglieder IoT-Lösungen einkaufen. Mitglieder des Verwaltungsrats

sind unter anderem 1NCE, Aeris, Amazon Web Services, Avnet, BICS,

Digi International, HPE, Intel, KORE, Micro-Ant, ORBCOMM, MultiTech,

Pod Group, PTC, Re-Teck, Semtech, SIGFOX, Tata Communications, Telit,

u-blox, Verizon und Vodafone.



Weitere Informationen finden Sie unter www.iotm2mcouncil.org.



