Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Gestern äußerte die Financial Times Betrugsvorwürfe. Diese haben die Aktie von Wirecard in der Spitze um fast 25 Prozent einbrechen lassen. Das Unternehmen hat die Vorwürfe bereits dementiert. Bei den Verkäufen steht Facebook auf Platz drei. Gestern Abend hat Facebook Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Es gab Zuwächse beim Umsatz und bei den Nutzerzahlen. Zudem hat das Soziale Netzwerk einen Rekordgewinn eingefahren.