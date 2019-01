Vor einigen Monaten gab es Gerüchte, wonach die Macher der Formel E eine neue Rennserie mit Elektro-SUVs in den extremsten Klimazonen der Welt planen. Nun wurde die Rennserie namens Extreme E offiziell vorgestellt. Los geht es demnach im Januar 2021 mit fünf Events in der Arktis, dem Himalaya, der Sahara-Wüste, dem Amazonas und auf einer Insel im Indischen Ozean. Extreme E wird in zwei Gruppen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...