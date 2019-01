Plasmac ist seit 1994 weltweit als Hersteller von Recyclinganlagen tätig und war bisher in Aylesbury, England angesiedelt. Im Juni 2018 verlegte die Syncro Gruppe den Standort nach Busto Arsizio, Italien. Im Januar 2019 wurde Plasmac neu gegründet. Als CEO von Plasmac agiert Gabriele Caccia, der auch als CEO der Syncro Group tätig ist. Plasmac bietet Alpha und Omega Plasmac verfügt einerseits über umfassende Kompetenz im Randstreifenrecycling und bietet mit dem Produkt Alpha eine direkte Extruderlösung. Omega ist eine Shredder-Extruderlösung für einfache Anwendungen für Durchsätze bis 250 kg/h. Ergänzt wird dieses Angebot durch das Randstreifenbeförderungssystem Powerfeed. "Diese Anlagen und Komponenten erweitern unser Produktportfolio an Systemen für einfache Standardanwendungen im für uns sehr bedeutenden Inhouse-Segment", begründet Manfred Hackl, CEO Erema Group, die Entscheidung für den Anteilserwerb. Auch für Gabriele Caccia ist die Zusammenarbeit von Erema und Syncro zielführend. Er betont, dass das Syncro Know-how in der Blasfolienindustrie und das weltweite Netzwerk der Unternehmensgruppe wertvolle Beiträge für eine erfolgreiche Kooperation sind. Inhouse-Segment gestärkt Mit technologischen Entwicklungen wie dem Interema-System und der Gründung des Tochterunternehmens Pure Loop, das auf Schredder-Extruder-Technologie für das Recycling von sauberen Produktionsabfällen spezialisiert ist, konnte die Erema-Firmengruppe ihre Präsenz im Inhouse-Segment in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich stärken und ausbauen. Gabriele Caccia freut sich auf die Zusammenarbeit unter dem Dach der Erema Group. "Von der Partnerschaft mit dem Weltmarktführer in der Kunststoffrecycling-Technologie werden alle beteiligten Firmen profitieren", ist er überzeugt. (sf)

Den vollständigen Artikel lesen ...