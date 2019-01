IRW-PRESS: Avalon Advanced Materials Inc.: Avalon gewinnt Erschließungspartner für das Seltenerdelement-Projekt Nechalacho, Yellowknife, NWT

Toronto, ON - Avalon Advanced Materials Inc. (TSX: AVL and OTCQB: AVLNF) (Avalon oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in der privaten australischen Gesellschaft Cheetah Resources Pty Ltd. (Cheetah) einen neuen Partner gefunden hat, der sich an der Erschließung des Seltenerdressourcen in seinen Bergbaukonzessionen, die zusammen das Projekt Nechalacho in Thor Lake in der Nähe von Yellowknife in den Nordwest-Territorien (NWT) von Kanada (das Konzessionsgebiet) bilden, beteiligen wird.

Avalon und Cheetah haben ein verbindliches Term Sheet unterzeichnet, nach welchem Cheetah das Eigentum an den oberflächennahen Ressourcen in der T-Zone und den Tardiff-Zonen für eine Bargegenleistung von insgesamt 5 Millionen CAD erwerben wird, während Avalon das Eigentum an den Ressourcen in der Basal-Zone behalten wird, die Gegenstand der Machbarkeitsstudie von 2013 waren. Avalon wird nach wie vor die Arbeitsprogramme im Konzessionsgebiet steuern und behält seine NSR-Lizenzgebühr von 3 %. Die förmliche Vereinbarung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 60 Tage abgeschlossen; im Anschluss daran wird ein neues Arbeitsprogramm gestartet, das sich auf die Seltenerdressourcen der T-Zone konzentrieren wird.

Cheetah legt seinen Fokus auf die im kleineren Maßstab erfolgende Erschließung von Seltenerdressourcen, die mit den für Magneten wichtigen Seltenerden, Neodym und Praseodym (Nd-Pr), angereichert sind; bei diesen herrscht momentan knappes Angebot und hohe Nachfrage für Anwendungen im Bereich der umweltfreundlichen Technologien, insbesondere für Elektrofahrzeuge. Avalon erkannte vor Kurzem eine solche Chance in der T-Zone und den Tardiff-Zonen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Oktober 2018), die offenbar für eine äußerst kostengünstige Erschließung im Pilotmaßstab mittels Erzsortiertechnik gut geeignet sind. Dieses Modell bietet ferner den wichtigen Vorteil, dass die Umweltauswirkungen minimal sind. Cheetah ist daran interessiert, diese Chance gemeinsam mit Avalon weiter zu verfolgen. Sobald dies auf den Weg gebracht ist, haben die Partner die Möglichkeit zu evaluieren, welche Nebenprodukte aus der T-Zone gewonnen werden könnten, insbesondere Lithium, und welches zukünftige Wachstumspotenzial sich aus den anderen Mineralisierungszonen des Konzessionsgebiets ergibt.

Don Bubar, der President und CEO von Avalon, erklärte dazu wie folgt: Wir sind außerordentlich froh, dass wir mit Cheetah einen gleich gesinnten Partner für die Seltenerdressourcen in Thor Lake gewinnen konnten. Dank der Struktur der Vereinbarung kann Avalon wieder an seine langfristigen Erschließungsambitionen für das Projekt Nechalacho anknüpfen und sich eine Quelle für nicht verwässerndes Betriebskapital erschließen, um seine kurzfristigen Erschließungsambitionen für die Lithiumprojekte East Kemptville Tin und Separation Rapids voranzubringen.

Derzeit werden weiter Daten zusammengestellt, um den Arbeitsumfang und das Budget für ein Arbeitsprogramm 2019 in der T-Zone und den Tardiff-Zonen festzulegen. Dies umfasst die Erstellung eines neuen Blockmodells anhand der historischen Daten für die Ressourcen der T-Zone und erste Testarbeiten zur Anwendung der Erzsortiertechnik auf die Nd-Pr-reiche Bastnaesit-Mineralisierung der Zone North T. Durch die erneute Probenahme und Analyse ausgewählter Proben des archivierten Bohrkerns, die während des Arbeitsprogramms im Herbst 2018 entnommen wurden, wurden die hohen Nd-Pr-Gehalte in der an Bastnaesit reichen Teilzone F bestätigt. Beispielsweise ergaben 2,59 Meter Kernlänge in Bohrloch 84-77 einen durchschnittlichen Gehalt von 9,0 % an gesamten Seltenerdoxiden, einschließlich 2,80 % Nd-Pr-Oxid.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Dr. William Mercer, P. Geo (Ont), dem Vice President des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Dieser ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

Über Cheetah Resources Pty Ltd.

Cheetah Resources Pty Ltd ist eine private australische Gesellschaft, die sich auf die Erschließung von Projekten mit Seltenerdressourcen konzentriert. Cheetah wurde von einem Team aus Führungskräften im Bergbau gegründet, die über Erfahrung in den Bereichen Finanzierung und Erschließung von Projekten mit Seltenen Erden und anderen strategischen Mineralien rund um den Globus verfügen.

Über Avalon Advanced Materials Inc.

Avalon Advanced Materials Inc. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Metallen und Mineralien für Nischenmärkte, für die im Bereich der neuen Technologien wachsender Bedarf besteht. Das Unternehmen verfügt über drei fortgeschrittene Projekte, alle zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens, über die Investoren Zugang zu Lithium, Zinn und Indium sowie Seltenerdmetallen, Tantal, Niob und Zirkon erhalten. Avalon konzentriert sich gegenwärtig auf die Entwicklung seines Lithiumprojekt Separation Rapids in Kenora (Ontario) und sein Zinn-Indium-Projekt East Kemptville in Yarmouth (Nova Scotia) zur Produktion, während das Nechalacho Rare Earths-Gut weiterentwickelt wird. Soziale und ökologische Verantwortung sind die Eckpfeiler des Unternehmens.

