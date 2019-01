So stark sich die Aktie von Morphosys zum Jahresbeginn präsentiert hatte, so schwach zeigt sie sich in den vergangenen Tagen. Das Papier ist unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen eine Niederlage im Patentstreit gegen Janssen und Genamb einstecken musste. Es geht dabei um eine Entschädigung für die Patentverletzung durch Janssens und Genmabs Wirkstoff Daratumumab, ein gegen CD38 gerichteter monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Patienten mit dem multiplen Myelom. Alle drei Patentansprüche hat das Gericht nun zurückgewiesen.

