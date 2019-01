(neu: Analysten, mehr Details)

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine positive Nutzerentwicklung und ein gesteigerter Quartalsumsatz haben am Donnerstag bei den Anlegern von Facebook für große Erleichterung gesorgt. Die jüngste Erholung wurde kräftig angefeuert, wie ein Kurssprung der Anteilscheine um 12,4 Prozent auf 169,13 US-Dollar zeigte. In der Spitze erreichten sie mit 171,68 Dollar en dhöchsten Stand seit Ende September.

Schon am Vortag waren sie in einem insgesamt guten Umfeld für Technologiewerte um mehr als 4 Prozent gestiegen. Sie erholen sich damit weiter von ihrem Tief seit 2017, das sie an Weihnachten bei 123 Dollar erreicht hatten. Ein Drittel haben sie seither nun gewonnen.

Obwohl das weltgrößte Online-Netzwerk seit Monaten von einer Krise in die nächste schlittert, nimmt das Geschäft keinen Schaden. Selbst in Europa war die Nutzerzahl zum Jahresende wieder hochgesprungen, nachdem sie zuvor leicht rückläufig gewesen war. Im Weihnachtsquartal hatte Facebook den Umsatz im Jahresvergleich um 30 Prozent gesteigert. Laut Goldman-Analystin Heather Bellini war dies ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis.

Insgesamt greifen jetzt schätzungsweise rund 2,7 Milliarden Menschen auf zumindest eine App des Konzerns zurück, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehören. Unter dem Strich erwirtschaftete Facebook im vergangenen Quartal einen Rekordgewinn von knapp 6,9 Milliarden Dollar. Auch Analyst Mark May von der Citigroup lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die besser als erwartet ausgefallenen Resultate.

Laut dem Citigroup-Analysten bleibt Facebook nach dem Datenskandal zwar immer noch stark darauf fokussiert, die Sicherheit der eigenen Angebote zu erhöhen. Allerdings klinge auch durch, dass Mark Zuckerberg wieder mehr Innovationen in Angriff nehmen wolle. Der Konzernchef gab an, die zum Konzern zählenden Applikationen wie WhatsApp oder Instagram auf eine gemeinsame technische Plattform bringen zu wollen.

Die überschwängliche Reaktion der Anleger ist Ausdruck der Erleichterung nach diversen Skandalen bei Facebook. Nach einem Kursrekord im Juli 2018 bei 218 US-Dollar hatten die Folgen eines aufgedeckten Datenskandals nicht nur den Konzern, sondern auch die Aktie in eine tiefe Krise gestürzt. Binnen weniger Monate war sie bis Weihnachten um fast die Hälfte bis auf 123 Dollar abgesackt./tih/he

