LONDON (Vereinigtes Königreich), Jan. 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paysafe, ein weltweit führender Zahlungsdienstleister, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Visa bekanntgegeben, die den Status des Unternehmens als Hauptmitglied des Kartensystems bestätigt. Durch die neue Partnerschaft ist Paysafe berechtigt, Prepaid-Karten von Visa an Unternehmen und Verbraucher in Europa auszugeben.



Der Ausbau der Dienstleistungen von Paysafe im Bereich der Kartenausgabe gibt Verbrauchern Wahlmöglichkeiten in Bezug darauf, wie sie in einem Marktumfeld bezahlen, in dem Prepaid-Karten weltweit immer beliebter werden. Schätzungen gehen von einer jährlichen Wachstumsrate von 22,7 % zwischen 2016 und 2022 aus, wobei der Gesamtmarktwert bis 2022 auf 3.653 Milliarden US-Dollargeschätzt wird*. Eine von der Paysafe Group in Auftrag gegebene Marktforschungsstudiezeigt, dass 10 % der Verbraucher weltweit im vergangenen Monat eine Prepaid-Karte verwendet haben, um Zahlungen zu tätigen.

Prepaid-Karten sind bei Verbrauchern und Unternehmen weit verbreitet und werden häufig eingesetzt. Sie sind ein preisgünstiger, aber zugänglicher Bankersatz für Benutzer mit nur geringem Zugang zum Bankwesen und werden auch von Sektoren wie Unternehmen, Einzelhändlern, Behörden und Finanzinstituten eingesetzt. Prepaid-Karten können für Bezahlvorgänge bei E-Commerce-Transaktionen und in Einzelhandelsgeschäften sowie zum Abheben von Bargeld verwendet werden. Unternehmen können Prepaid-Karten für die Abrechnung von Reisekosten, Werbeangebote, Cashback für den Einzelhandel sowie Prämien und Anreize für Mitarbeiter verwenden.

"Die einfache Handhabung und der leichte Zugang zu Prepaid-Karten tragen dazu bei, dass Alternativen zu Bargeld auf dem Vormarsch sind, und der Bekanntheitsgrad dieser Lösungen nimmt rapide zu", sagte Lorenzo Pellegrino, CEO - Skrill, NETELLER and Income Access der Paysafe Group, verantwortlich für die Geschäftsbereich Kartenausgabe bei Paysafe. "Der Markt wächst in einem signifikanten Ausmaß, da sowohl Verbraucher als auch Unternehmen die Vorteile von Prepaid-Karten erkennen. Unsere Partnerschaft mit Visa für die Kartenausgabe ist für uns ein Meilenstein, um uns dabei zu unterstützen, Karteninhabern einen beliebten und zuverlässigen Service anzubieten."

Prepaid-Karten ermöglichen den Komfort einer Kreditkarte ohne das Risiko einer Verschuldung, denn sie ermöglichen den Karteninhabern lediglich das auszugeben, was sie vorher aufgeladen haben. Sie können das Betrugsrisiko verringern, indem sie Karteninhabern ermöglichen, ihre Bankverbindung zu schützen. Sie können auch dazu beitragen, im Ausland Geld zu sparen, indem günstige Wechselkurse festgelegt werden, wenn im Voraus Geld aufgeladen wird.

Hugh Kingdon, Head of Fintech, UK & Ireland, von Visa sagte: "In den letzten Jahren hat es auf dem europäischen Prepaid-Markt viel Wachstum und Innovation gegeben, ein Trend, zu dem wir von Visa begeistert unseren Teil beigetragen haben. Wir sind stets daran interessiert, unser Know-how und unsere Erfahrung für die Zusammenarbeit mit Partnern wie Paysafe einzusetzen, um innovative neue Angebote für Unternehmen und Verbraucher zu entwickeln."

* Bericht von Allied Market Research

Über die Paysafe Group

Die Paysafe Group (Paysafe) ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Zahlungslösungen. Hauptzweck der Unternehmensgruppe ist es, Unternehmen und Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, sich durch branchenführende Funktionen in den Bereichen Zahlungsabwicklung, digitale Brieftasche, Kartenausgabe und Online-Bargeldlösungen nahtlos zu vernetzen und ebenso nahtlos Transaktionen durchzuführen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsverkehr, einem Transaktionsvolumen von über 80 Milliarden US-Dollar und ungefähr 3.000 Mitarbeitern an mehr als 12 Standorten weltweit verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher mit über 200 Zahlungsarten in über 40 Währungen auf der ganzen Welt.

Die Lösungen von Paysafe werden über eine integrierte Plattform bereitgestellt und sind auf mobil eingeleitete Transaktionen, Echtzeit-Analysen und die Zusammenführung von stationären und Online-Zahlungen ausgerichtet.

Besuchen Sie uns auf www.paysafe.com.

