Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 0,50 Prozent auf 2985,45 Punkte. Im Frühhandel hatten noch starke US-Börsenvorgaben vom Vorabend beflügelt. Die Wall Street bewegte sich am Donnerstag im Verlauf mehrheitlich im Plus.

Europaweit standen vor allem die Bankenwerte unter Verkaufsdruck und die österreichischen Branchenvertreter schlossen sich der negativen Entwicklung des Sektors an. Die Papiere der Raiffeisen Bank International kamen deutlich um 3,6 Prozent auf 23,08 Euro zurück. Bawag -Titel verloren zwei Prozent auf 36,96 Euro und die Aktien von Erste Group verbuchten ein Minus von 1,1 Prozent auf 30,40 Euro.

Nach der Vorlage von Geschäftsergebnissen legten die AT&S-Anteilscheine um 2,2 Prozent auf 18,00 Euro zun. Der Leiterplattenhersteller hatte in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 mehr umgesetzt und auch deutlich mehr verdient.

Die Spitzenplätze am österreichischen Markt eroberten Semperit (plus 4,3 Prozent) und Palfinger (plus 3,0 Prozent). Unter den Schwergewichten legten zudem OMV -Papiere um 1,2 Prozent auf 43,40 Euro zu. Voestalpine gewannen 0,6 Prozent auf 27,88 Euro. Die Titel von Immofinanz (plus 0,08 Prozent) und Andritz (unverändert) traten auf der Stelle./ste/mad/APA/he

ISIN AT0000999982

