Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 165,70 Punkte zu. Bereits am Vorabend war der Terminkontrakt deutlich gestiegen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,15 Prozent.

Nicht nur in Deutschland, auch in den meisten anderen Ländern Europas sowie in Asien gingen die Renditen für Staatsanleihen deutlich zurück. Am Mittwochabend hatte die Federal Reserve einen Kurswechsel vollzogen, indem sie nicht mehr wie bisher weitere Zinsanhebungen in Aussicht stellte. Zudem zeigte sie sich offen, ihre durch Krisenmaßnahmen aufgeblähte Bilanz langsamer zurückzuführen. Sie verwies auf die schwächere Weltwirtschaft.

Auch in der Eurozone nehmen die Konjunktursorgen zu. Die Bundesbank sieht die deutsche Wirtschaft vor einer längeren Schwächephase. "Die negativen Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft könnten ... noch eine Weile andauern", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Aus heutiger Sicht werde die deutsche Wirtschaft 2019 "deutlich unterhalb" des Wachstumspotenzials von 1,5 Prozent bleiben. Zudem war Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, im vierten Quartal in die Rezession gerutscht. In der Eurozone insgesamt blieb das Wachstum schwach./jsl/he

