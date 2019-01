FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia trennt sich von seinen restlichen Aktien der Deutsche Wohnen AG. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, sollen die 16,8 Millionen Aktien in einem beschleunigten Verfahren im Markt bei institutionellen Investoren platziert werden. Das entspricht 4,99 Prozent des Grundkapitals. Auf den operativen Gewinn oder den Inventarwert des Konzerns erwartet Vonovia keine großen Auswirkungen.

Vonovia hatte sich Ende 2015 bzw Anfang 2016 bei Deutsche Wohnen zum Gesamtpreis von 405,3 Millionen Euro bei einem gewichteten durchschnittlichen Kaufpreis von 24,10 Euro eingekauft. Vonovia wollte Deutsche Wohnen seinerzeit übernehmen, scheiterte letztlich aber. Am Donnerstag schloss die Deutsche-Wohnen-Aktie bei 43,59 Euro, womit der Gesamtwert der Beteiligung bei 733 Millionen Euro liegt. Der konkrete Verkaufspreis soll im Rahmen des Platzierungsverfahrens festgelegt werden.

"Wir halten den Zeitpunkt für eine Veräußerung unsere Beteiligung an der Deutsche Wohnen für sehr geeignet", sagte Vonivia-Chef Rolf Buch. "Vor dem Hintergrund, dass dieses Jahr einige Schuldtitel fällig werden und im April 2019 eine Hybridanleihe kündbar wird, entspricht dies unserem Verständnis eines aktiven Bilanzmanagements, da wir zugleich den erreichten Wertzuwachs dieser Beteiligung realisieren."

Auf die Funds From Operations (FFO) - eine zentrale Kennziffer in der Immobilienwirtschaft für die operative Ertragskraft - sieht Vonovia keinen wesentlichen Einfluss, ebensowenig auf den bereinigten Nettoinventarwert. Das Unternehmen rechnet mit einer Reduktion des Loan to Value (LTV) von 80 Basispunkten.

