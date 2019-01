Bliss Medical Centre, ein Anbieter ambulanter Dienste, bietet eine Vielzahl von Diensten von medizinischen Routineuntersuchungen bis hin zur Behandlung chronischer Erkrankungen an. Bliss GVS Healthcare Limited wurde im Jahr 2012 von Herrn Jayesh Saini dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden, gegründet und ist ein führendes Netzwerk für integrierte Gesundheitsfürsorge in Kenia.

Über die bisherige Geschichte von Bliss sagte er Folgendes: "Zu Beginn der Geschichte von Bliss stand als Ziel die Zufriedenheit der Patienten und die Rettung und Bereicherung des Menschenlebens. Mit unserer Arbeit wollen wir die Effizienz, Flexibilität und Verantwortlichkeit im Gesundheitswesen verbessern. Wir haben maßgeschneiderte Modelle der Gesundheitsfürsorge entwickelt, die dem gesundheitlichen Bedarf der breitgefächerten Zielgruppe entsprechen, die wir bedienen. Im Laufe der Zeit hat die enorme öffentliche Resonanz auf die von unseren Mitarbeitern angebotenen Dienste für uns ein stabiles Wachstum mit sich gebracht."

Bezüglich eines der Hauptanliegen sagte Herr Mehta, Vizepräsident, S trategische Geschäftsausweitung: "Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit waren bisher Aspekte, die bei der Erbringung hochwertiger Leistungen der Gesundheitsfürsorge für Einschränkungen sorgten. Unser Ziel ist es, beide Probleme zu lösen."

Mit etwa 2000 Mitarbeitern, von denen 500 in Gesundheitsberufen tätig sind, betreut Bliss in seinen 80 modernen Kliniken in 45 Bezirken monatlich über 80.000 Patienten. Damit ist Bliss das größte und am schnellsten wachsende Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern in Afrika.

Jayesh begann seine Karriere im familieneigenen Nairobi West Hospital, einer vollständig eingerichteten medizinischen Einrichtung von Weltklasse mit 260 Betten. In fast 20 Jahren hat er sehr viel in die Gesundheitsfürsorge investiert. Außer Bliss besitzt er Medicross Ltd, bestehend aus 22 ambulanten Zentren, die für die Bereitstellung umfassender, qualitativ hochwertiger Dienste ausgestattet sind.

Im Jahr 2017 richteten Herr Saini und seine Frau Dr. Shalya zwei Krankenhäuser unter dem Namen LifeCare Hospitals Ltd ein und nahmen damit auch stationäre Behandlungsmöglichkeiten in ihr Angebot auf. Entsprechend dieser Leidenschaft richtet er derzeit sechs weitere Einrichtungen ein, die geografisch auf Kenia verteilt sind. Die Bettenkapazität erhöht sich damit auf insgesamt 2000. Jayesh besitzt außerdem DINLAS Pharma EPZ Limitedeine 30 Millionen USD schwere Pharmafirma, die sich vorrangig auf die Medikamentenversorgung für den afrikanischen Markt konzentriert. Im Energiesektor stellt er unter dem Namen Surge Energy Gasflaschen für erschwingliche und im Gegensatz zu den konventionellen Energiequellen Kohle, Holz und Kerosin saubere Energie her.

Das Bliss Medical Centre ist ein führendes Netzwerk für integrierte Gesundheitsfürsorge in Kenia, das das gesamte Spektrum ambulanter Behandlungen abdeckt. Es bietet gut zugängliche, erschwingliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung an. Es begann im Jahr 2012 mit nur ein paar Kliniken und ist jetzt das größte und am schnellsten wachsende Netzwerk von Gesundheitsanbietern in Kenia.

