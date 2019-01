Mannheimer Morgen zum Handel zwischen der EU und dem Iran Überschrift: Gegen das US-Diktat Tausche iranisches Öl gegen französischen Käse - so banal könnte man die Idee der EU-Außenminister zusammenfassen, mit der sie den Atom-Deal mit dem Iran retten wollen. Denn Teheran hatte Druck gemacht und bestand auf den im Vertrag zugesagten Handelserleichterungen. Herausgekommen scheint nun ein Instrument, das wohl eher Symbolcharakter haben dürfte: Die EU-Außenamtschef wollen den Mullahs zeigen, dass sie zu ihrer Zusage stehen und nach einem Weg gesucht haben, um Washingtons Diktat zu umgehen. Kaum jemand glaubt jedoch daran, dass Instex, wie die neue Vermittlungsstelle in Paris abgekürzt heißt, nun milliardenschwere Geschäfte tauscht. Doch das ist auch nicht entscheidend. Viel bedeutsamer bleibt die Tatsache, dass Brüssel gegenüber Washington klarmacht: Wir lassen uns von euch nicht vorschreiben, wie und mit wem wir Handel betreiben. Ob dieser Mut auch nach einer passenden Antwort aus dem Weißen Haus ausreicht, um auf der Seite Teherans zu stehen, muss sich allerdings erst noch zeigen. In Brüssel macht man sich nichts vor: Der US-Präsident hat viele Möglichkeiten, um die EU auf seine Linie zu zwingen. Seine Drohung, höhere Zölle gegen europäische Autobauer zu verhängen, ist nur eine davon. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

January 31, 2019 12:10 ET (17:10 GMT)