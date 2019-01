München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Rodenstock Group, ein weltweiter Innovationsführer im Bereich Augengesundheit und bedeutender Hersteller von Brillengläsern und -fassungen, vollzieht einen Wechsel in der Geschäftsführung.



Anders Hedegaard übernimmt ab 1. Februar 2019 die Position des Chief Executive Officer. Er folgt auf Oliver Kastalio, der das Unternehmen seit 2010 erfolgreich geführt hat und eine neue berufliche Herausforderung annehmen wird.



Anders Hedegaard war zuvor für die GN Group in Dänemark als CEO von GN Hearing tätig, ein Innovationsführer im Bereich intelligenter Hörakustik. Hedegaard verfügt über breite Expertise im Bereich Life Science und Health Care. "Ich freue mich sehr, als CEO bei Rodenstock einzusteigen. Das Unternehmen hat eine lange Tradition und einen guten Ruf. Es produziert und vertreibt erstklassige Produkte unter Verwendung innovativer Technologien und hat ein enormes Wachstumspotenzial", kommentiert Anders Hedegaard.



Die Rodenstock Group hat gerade ein weiteres Rekordjahr mit erheblichem Umsatzwachstum und dem besten Ergebnis aller Zeiten erreicht. Oliver Kastalio: "Ich habe Rodenstock erfolgreich durch einen Turnaround geführt und die Weichen in Richtung Augengesundheit und Medizintechnik durch innovative Technologien wie DNEye® gestellt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Unternehmensleitung mit gutem Gewissen zu übergeben."



Über Rodenstock:



Die Rodenstock Group ist ein weltweiter Innovationsführer im Bereich Augengesundheit and bedeutender Hersteller von Brillengläsern und -fassungen. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten. Rodenstock unterhält Produktionsstätten an 15 Standorten in 13 Ländern.



OTS: Rodenstock Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/71386 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_71386.rss2



Pressekontakt:



Rodenstock Group Kilian Manninger, VP Global Marketing E-Mail: kilian.manninger@rodenstock.com, Phone: +49 89 7202120 Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: www.rodenstock.de/presse.