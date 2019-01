Teijin Limited meldete heute, dass sein Tenax Carbonfaser- und Carbonfaser-thermoplastisches unidirektionales Prepreg (Tenax TPUD) von Boeing qualifiziert und auf seiner Liste qualifizierter Produkte verzeichnet wurde. Teijin wird das Zwischenmaterial Tenax TPUD als fortgeschrittenen Verbundwerkstoff für Primärstrukturteile liefern.

Seit Teijin und Boeing im Juni 2016 eine Qualifizierungsvereinbarung unterzeichnet haben, arbeiten die beiden Unternehmen gemeinsam an einem Werkstoffeignungstest und einer Anwendungsstudie für Carbonfaser-verstärkte Thermoplaste (Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics, CFRTP) für Primärstrukturteile. Tenax TPUD ist ein Carbonfaser-thermoplastisches unidirektionales Prepreg, das aus thermoplastischem Harz hergestellt wird und über eine höhere Temperaturbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Dauerfestigkeit verfügt. Das verkürzte Molding-Verfahren trägt außerdem zu Effizienz von Kosten und Bauteilfertigung bei. Teijin plant, mit der kommerziellen Lieferung von TenaxTPUD an die zugelassenen Bauteilehersteller von Boeing innerhalb der nächsten zwei Jahre zu beginnen.

Teijin konzentriert sich auf das Flugzeuggeschäft, als eine der Wachstumsstrategien in seinem mittelfristigen Managementplan für 2017-2019 und ist dabei, seine Entwicklung von Mid- bis Downstream-Anwendungen, wie z. B. kostenwirksame Carbonfasern mit höherer Festigkeit und hohem Zugmodul, Zwischenmaterialien, einschließlich Tenax TPUD, Carbonfaser-thermoplastisch konsolidiertes Laminat (TenaxTPCL), Thermoset Prepreg und Non-Crimp Fabrics (NCF, ungekrümmte Fasersysteme) zu beschleunigen. Für die Zukunft sieht Teijin vor, sein Carbonfasergeschäft und sein Zwischenmaterialgeschäft zu stärken und zu einer führenden Lösung für Flugzeuganwendungen zu machen, wobei das Augenmerk auf einen Jahresumsatz in diesem Bereich von über 900 Mio. USD bis ca. 2030 ausgerichtet ist.

Über die Teijin-Gruppe

Teijin (TSE: 3401) ist ein global tätiger technologiegetriebener Konzern, der fortschrittliche Lösungen für ökologischen Nutzen, Sicherheit und Katastrophenminderung sowie demografischen Wandel und erhöhtes Gesundheitsbewusstsein anbietet. Die Haupttätigkeiten konzentrieren sich auf Hochleistungsfasern wie Aramide, Carbonfasern und Verbundwerkstoffe, Gesundheitsprodukte, Folien, Kunstharz- und Kunststoffverarbeitung, Polyesterfasern, Produktumwandlungen und IT. Der Konzern besteht aus rund 170 Unternehmen mit ungefähr 19.000 Angestellten, die sich auf über 20 Länder weltweit verteilen. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2018 zu Ende ging, wurde ein Konzernumsatz von 835 Mrd. JPY (7,6 Mrd. USD) und ein Gesamtvermögen in Höhe von 986,2 Mrd. JPY (9 Mrd. USD) ausgewiesen.

