Gleich um fast 4 % ist der Kurs der Deutschen Bank-Aktie am Donnerstag nach unten gerauscht. Warum? Wirtschaftliche Gründe sind erst am 1. Februar zu erwarten, wenn das Unternehmen seine Zahlen vorlegt. Im Vorfeld jedoch sind offenbar die Fusionsgerüchte im Zusammenhang mit der Commerzbank im Fokus von Investoren. So wurde bereits spekuliert, es könne im Laufe des Jahres zu einer Fusion kommen. Die Freude hielt sich ganz offenbar in Grenzen. Nun dürfte der Kurs weiter unter Druck geraten…

Chartbild ... (Frank Holbaum)

