Zürich (ots) - Die deutsche Direktbank ING Diba hat ihre Kunden

informiert, dass sie ihre Schweizer Aktien nicht verkaufen können.

Dies berichtet die «Handelszeitung». Damit fordert der kleine

Handelskrieg zwischen der EU und der Schweiz erste Opfer. Weil die EU

die Börsenäquivalenz der Schweiz nicht mehr anerkennt, erlaubt die

Schweiz den Handel mit Schweizer Aktien nur noch an der Schweizer

Börse und verbietet diesen in der EU. Deswegen schreibt ING Diba

ihren Kunden: «Ihre Schweizer Aktien können Sie aktuell nicht aus

Ihrem Direkt-Depot verkaufen. Käufe sind ebenfalls nicht möglich.»

«Mit dieser Situation sind wir, genau wie Sie, alles andere als

glücklich», heisst es im Schreiben. Und weiter: «Wir loten gerade

aus, wie eine Lösung aussehen kann. Kurzfristig ist das allerdings

nicht zu stemmen.» ING-Diba-Sprecher Max Löbig sagt zur

«Handelszeitung:» «Der Grund für die Schwierigkeiten ist, dass ING

Diba nicht über die Schweizer Börse handeln kann.» Die ING Diba ist

eine mittelgrosse Bank und hat in Deutschland rund 10 Millionen

Kunden.



Originaltext: Handelszeitung

