Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter von Handelslösungen in den Bereichen E-Commerce, Versand, Postbearbeitung und Daten, wird seine Markteinführungsstrategie durch den Verkauf seines KMU-Geschäfts in sechs europäischen Ländern Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Schweiz und Italien an die BAVARIA Industries Group AG, eine führende globale Beteiligungsgesellschaft, weiter optimieren. Pitney Bowes macht weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung eines auf Wachstum ausgerichteten Portfolios rund um Versand und Postbearbeitung in wichtigen Märkten.

"Von dieser Übernahme profitiert sowohl Pitney Bowes als auch die BAVARIA Industries Group AG", sagte Christoph Stehmann, Executive Vice President, International, SMB Solutions. "Mit der BAVARIA Industries Group AG haben wir den idealen Partner gefunden, der die entsprechenden Ressourcen bereitstellt, um ein positives Kundenerlebnis für unser gesamtes Portfolio in ganz Europa zu ermöglichen. Wir werden eng mit der BAVARIA Industries Group AG zusammenarbeiten, damit die Umstellung ohne Unterbrechung für unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner erfolgt."

Die BAVARIA Industries Group AG wird weiterhin Produkte von Pitney Bowes exklusiv auf allen sechs Märkten vertreiben und Pitney Bowes wird Services für eine reibungslose Umstellung bereitstellen. In den sechs europäischen Ländern werden kleine Unternehmen weiterhin von den Versand- und Postbearbeitungsangeboten von Pitney Bowes profitieren. Dies geschieht ab sofort über die Teams von BAVARIA, die schneller auf die lokalen Marktanforderungen reagieren können und das Produkt-Portfolio in den jeweiligen Ländern entsprechend erweitern, um die Kundenbedürfnisse so bestens zu bedienen. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Management von Pitney Bowes wird die Jahresabschlusszahlen des Unternehmens am 5. Februar um 8.00 Uhr EST in einer Internetübertragung erörtern. Eine Anleitung zum Anhören der Ergebniszahlen über das Internet finden Sie auf der Website des Unternehmens im Abschnitt Investor Relations unter www.pb.com.

