Der Aktienkurs konnte heute über die Wolke steigen, jetzt muss sich nur noch die Wolke in einen positiven Zustand begeben. Der Span A wird auch bald den Span B von unten nach oben kreuzen. Die Standard-Linie befindet sich noch unter dem Kurs, aber in der Wolke. Es kam zuletzt zu einem Golden Cross, was von den Anlegern für Käufe genutzt wurde. Die verzögerte Linie befindet sich über dem Kurs, aber unter der Wolke.

So muss es weitergehen im 4-Stundenchart!

Der Aktienkurs von BASF bewegt ... (Maximilian Weber)

