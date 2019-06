Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) eine Aktienanleihe Protect 9,5% 2020/06 (ISIN DE000DF3GKU7/ WKN DF3GKU) mit dem Basiswert BASF vor.Durch die Zusammenführung der Öl- und Gasaktivitäten von Wintershall und DEA erwarte BASF einen Buchgewinn in einstelliger Milliardenhöhe. Der Verkauf des Geschäfts mit Bauchemie könnte weitere Milliarden in die Kasse spülen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...