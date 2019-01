The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2019

ISIN Name



DE0009767343 H+A-UNIVERSAL-KURZINVEST

FR0010344630 LYX.ST.EU.600 A.P.UETF A

FR0010344838 LYX.ST.EU.600 T.L.UETF A

FR0010344887 LYXOR ETF ST.EU.600 IN. A

FR0010344903 LYXOR ETF ST.E.600 INS. A

FR0010344929 LYX.STOXX E.600 M.U.ETF A

FR0010344978 LYXOR RTF ST.E.600 P.H. A

FR0010344986 LYX.ST.E.600 RET.U.ETF A

FR0010345363 LYX.ST.EU.600 F.S.U.ETFA

FR0010345470 LYX.ST.EU.600 CH.U.ETF A

FR0010345504 LYX.ST.EU.600CO.MA.UETF A

IM00BFD2HQ29 TERRA CAPITAL PLC DL -,01

US6983541078 PANDORA MEDIA INC. DL-,01