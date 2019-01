Die Regierungspläne zum beschleunigten Ausbau der Stromnetze stoßen bei der Opposition auf Skepsis. Die Grünen stellten am Donnerstag bei der ersten Lesung im Bundestag in Frage, ob der Gesetzentwurf tatsächlich die erhoffte Wirkung entfalten wird. AfD und Linke bezweifelten sogar grundsätzlich die Notwendigkeit eines beschleunigten Netzausbaus.

Im Zuge der Energiewende sollen möglichst rasch neue Stromleitungen entstehen, um den per Windkraft gewonnenen Strom von den Küsten in die süddeutschen Industriezentren zu transportieren. Dafür will die große Koalition die bisher langwierigen Genehmigungsverfahren straffen - etwa durch kürzere Fristen und das Streichen von Verfahrensschritten. Landwirte, die für Stromleitungen auf ihren Äckern eine Entschädigung erhalten, sollen zudem einen "Beschleunigungszuschlag" bekommen, wenn sie sich innerhalb von acht Wochen mit dem jeweiligen Netzbetreiber einigen.

Ingrid Nestle von den Grünen sagte, viele kleine Einzelpunkte seien richtig, ein großer Wurf sei der Gesetzentwurf der Koalition aber nicht. Nach Ansicht von Ralph Lenkert, dem umweltpolitischen Sprecher der Linksfraktion, dient der Netzausbau nicht in erster Linie der Energiewende, sondern vor allem den Profiten der Stromnetzbetreiber./ax/DP/he

AXC0339 2019-01-31/20:04