Vertreter von Norsk Titanium (Norsk), dem weltweit führenden Hersteller für additive Fertigung von raumfahrttauglichen Titanbauteilen, haben heute bekanntgegeben, dass Stephen L. Littauer als Chief Financial Officer in das Unternehmen eingetreten ist. Littauer kommt zu Norsk mit über 32 Jahren Erfahrung im Finanzbereich bei börsennotierten und privaten, multinationalen Unternehmen der Industrie-, Luftfahrt- und Verteidigungsbranche. Bart van Aalst wird nach über drei Jahren als CFO wieder in seine Funktion als Vorstandsmitglied von Norsk zurückkehren.

"Steves einzigartiger Hintergrund in der Führungsentwicklung großer, börsennotierter Unternehmen, gepaart mit seiner Erfahrung bei Private Equity-Gesellschaften, wird für Norsk von entscheidendem Nutzen sein, wenn wir Präsenz und Einfluss in der additiven Fertigungssbranche vergrößern", sagte Michael Canario, President und CEO von Norsk. "Während wir Steve begrüßen, möchte ich auch Bart für seine Rolle im Führungsteam danken, da seine Leidenschaft und sein Engagement maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen haben."

Littauer war zuletzt CFO bei Ten Cate Advanced Composites und AIP Aerospace. Vor seiner Tätigkeit als Corporate Officer war er 17 Jahre lang leitende Finanzführungskraft bei Eaton Corporation und GE Aviation. Littauer begann seine Karriere in zunehmend verantwortungsvollen Finanz- und Vertragsmanagementfunktionen bei Rockwell und Thiokol.

"Einer der Faktoren, die mich zu Norsk geführt haben, ist das hohe Niveau des Teams", sagte Littauer. "Ich freue mich, einem Unternehmen beizutreten, das in der Lage ist, den Bedarf der heutigen Luftfahrtbranchenlieferkette für niedrigere Kosten und kürzere Einführungszeiten zu erfüllen. Ich freue mich, das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Über Norsk Titanium

Norsk Titanium ist der weltweit führende Zulieferer von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen für Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition (RPD)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. RPD ist das weltweit erste von der FAA zugelassene Strukturtitan in 3D-Druck, mit dem Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Wehrtechnik und Gewerbe wesentliche Einsparungen bei Lieferzeiten und Kosten realisieren können. www.norsktitanium.com.

