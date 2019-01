FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vertrag des Flugzeugbauers Airbus mit Emirates Airline über den Großraumflieger A380 könnte geändert werden. Der Konzern aus Toulouse bestätigte Gespräche mit Emirates über den A380. Airbus reagierte damit auf Medienberichte, wonach Emirates einige Bestellungen vom A380 auf den kleineren A350 setzten will. Die Details zu Gesprächen mit Kunden seien vertraulich, fügte Airbus hinzu.

In einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters heißt es, dass der Wunsch von Emirates, lieber den A350 abzunehmen, Fragen zur Zukunft des A380 aufwirft. Die arabische Airline habe Milliarden von Dollar in über 100 A380 investiert. Ein Deal über weitere 36 Exemplare sei aber wegen Differenzen mit dem Triebwerk-Hersteller Rolls-Royce nicht zustande gekommen. Airbus wolle nun prüfen, bestimmte A380-Produktionssätten früher als erwartet zu schließen, so Reuters.

January 31, 2019

