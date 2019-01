Von Patrick Thomas

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Umstrukturierung soll dem US-Ölriesen Exxon Mobil beim Erreichen seiner ehrgeizigen Gewinnziele helfen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es sein Explorations- und Fördergeschäft umstrukturieren. Im sogenannten Upstream-Geschäft wird es künftig drei neue Unternehmen geben, die sich auf das Management der Öl- und Gas-Aktiva, Strategieentwicklung sowie Technik- bzw Forschungsaktivitäten konzentrieren werden. Exxon hatte angekündigt, seinen Gewinn bis 2025 auf 31 Milliarden US-Dollar steigern zu wollen.

Mit Wirkung zum 1. April sollen die drei Unternehmen mit den Namen Exxonmobil Upstream Oil & Gas Co., Exxonmobil Upstream Business Development Co. and Exxonmobil Upstream Integrated Solutions Co. aus der Taufe gehoben werden.

"Wir simplifizieren und integrieren unsere Upstream-Organisation, um besser von dem marktführenden Portfolio zu profitieren, dass wir durch Akquisitionen und Explorationserfolge angesammelt haben", sagte Neil Chapman, Senior Vice President bei Exxon.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2019 14:10 ET (19:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.