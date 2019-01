In den USA läuft die sogenannte Berichtssaison schon wieder auf Hochtouren. So meldeten gestern Abend - nachbörslich - Unternehmen wie Facebook, Microsoft, PayPal, Qualcomm oder auch Tesla ihre aktuellen Quartalszahlen. Besonders zu überzeugen wusste dabei Facebook, so dass die Aktie heute förmlich nach oben schießt. Etwas enttäuscht hat hingegen Tesla. Heute geht der Zahlreigen aber schon munter weiter, u.a. mit dem Quartalsbericht von Amazon.com (WKN: 906866).

Nachdem von den sogenannten FANG-Aktien (Facebook, Amazon.com, Netflix und Alphabet, vormals: Google, darum: FANG) Netflix ein wenig enttäuscht aber Facebook voll überzeugt hat, steht jetzt natürlich die Frage im Raum was Amazon.com heute Abend - nachbörslich - wohl vermelden wird. Schauen wir uns dazu erst einmal an, was Amazon.com selbst so in Aussicht gestellt hat und wie die Konsensschätzungen der Analysten aussehen.

Amazon.com selbst zeigte sich zuletzt recht vorsichtig

Mit Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen senkte Amazon.com den eigenen Ausblick, was seinerzeit auch ein Grund für einen rund -10%igen Kursrutsch war. So prognostizierte der eCommerce-Gigant für das wichtige Weihnachtsquartal einen Umsatz zwischen 66,5 und 72,5 Mrd. US-Dollar, im arithmetischen Mittel also 69,5 Mrd. US-Dollar. Bis dato hatten die Analysten im Durchschnitt noch einen Quartalsumsatz in Höhe von 73,8 Mrd. US-Dollar erwartet. Zum erwarteten Gewinn je Aktie äußerte sich Amazon.com dagegen nicht.

Umso erstaunlicher sind die Konsensschätzungen der Analysten. Denn obwohl Amazon.com - auf Basis der eigenen Prognosen - seinen Umsatz gegenüber dem Vorquartal um ca. 13 Mrd. US-Dollar (oder fast +23%) steigern möchte, rechnen die Experten mit einem leichten Gewinnrückgang auf 5,55 US-Dollar je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...