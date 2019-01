Köln (ots) - Der stellvertretende FDP-Chef und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki will seine Differenzen mit Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter gerne bei einem Biowein beilegen. "Ich würde die Irritationen, die durch meine öffentlichen Äußerungen bei ihm entstanden sind, gerne bei einem Glas Bio-Wein glätten", sagte Kubicki dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Er räumte ein, Hofreiter sei "ein Typ, der mich herausfordert", aber es sei "ja immer gut, wenn man sich über Parteigrenzen hinweg versteht". Der FDP-Politiker hatte Ende vergangenen Jahres über Hofreiter gesagt, dieser könnte ihn "zu Dingen verleiten, die ich eigentlich nicht will: ihm eine knallen zum Beispiel".



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080