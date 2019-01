Neues HoloParking System spart Zeit und vereinfacht das Parken

Velodyne Lidar, Inc. liefert branchenführende Lidarsensoren für eine neue autonome Fahrtechnologie von HoloMatic, die Reisende von der zeitaufwändigen Suche nach Parkplätzen befreit. Das System von HoloMatic, genannt HoloParking, ist Chinas erste intelligente Parklösung für Parkservice, die rund um die Uhr und bei allen Wetterbedingungen funktioniert.

Anders als Parkassistenzsysteme erfordert HoloParking nicht, dass das Fahrzeug neben einem Parkplatz gefahren wird. Vielmehr ermöglicht es dem Fahrer, das Fahrzeug am Parkplatzeingang abzustellen. Mit HoloParking findet das Fahrzeug dann einen Parkplatz und beendet das Parkmanöver selbstständig und ohne menschliche Aufsicht. Bei der Abholung kann der Fahrer das System aus der Ferne starten und das Fahrzeug fährt dann automatisch vom Parkplatz zum Einstiegsbereich. Während dieses Vorgangs muss der Fahrer den Parkplatz nicht betreten.

Mit den intelligenten Lidarsensoren von Velodyne, die hochauflösende, dreidimensionale Informationen über die Umgebung liefern, überzeugt HoloParking in einer Vielzahl von Szenarien. Ob in lichtschwacher Umgebung, auf komplexen Parkplätzen mit Menschen und Fahrzeugen oder bei extremen Wetterbedingungen, HoloParking bietet den Nutzern sichere und zuverlässige autonome Parkdienstleistungen.

"Fast jeder Fahrer hat Schreckensgeschichten, in denen die lange Parkplatzsuche zu Zeitdruck und Sorgen um Termineinhaltung führt", sagt Dr. Kai Ni, Gründer und CEO von HoloMatic. "HoloParking macht den Parkvorgang für den Fahrer einfach und stressfrei. Die branchenführenden Lidarsensoren von Velodyne ermöglichen es dem HoloParking System, komplexe Parkstrukturen, extreme Wetterbedingungen sowie Personen und Objekte um das Fahrzeug zu navigieren."

Dieses Jahr beginnt die Vermarktung von HoloParking in China in ausgewählten Städten, mit erstem Markteinführung in Shanghai. Bis 2020 will HoloParking über 20 Städte mit jeweils mindestens 20 Parkplätzen unterstützen.

"HoloMatic hat eine innovative autonome Fahrlösung entwickelt, die rund um die Uhr und bei allen Wetterbedingungen, vom Abstellen des Fahrzeugs bis zur Abholung, eingesetzt werden kann", sagt Wei Weng, Executive Director APAC bei Velodyne Lidar. "Das System HoloParking nutzt die volle Leistung der umfangreichen Computerwahrnehmungsdaten von Velodyne, damit Fahrzeuge den sichersten Weg zu einer Parkstelle finden."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Jose und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, der Gründer und CEO von Velodyne, Lidar-Systeme mit Rundumsicht in Echtzeit und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Anwendungsbereiche wie die Automobilbranche, neue Mobilität, Kartografie, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

