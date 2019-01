Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem schwächeren ersten Quartal des Herstellers von Gesundheitstechnik habe sie ihre Schätzungen für die Jahre 2019 bis 2023 reduziert, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000SHL1006

AXC0364 2019-01-31/23:07