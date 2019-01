Die Jacobs Holding AG ("Jacobs?) gab heute bekannt, dass sie in Partnerschaft mit BDT Capital Partners ("BDT?), eine Handelsbank, die von Familien und Gründern geführte Unternehmen mit langfristigem, differenzierten Kapital versorgt, und Sofina SA ("Sofina?), eine familiengeführte Investmentfirma, eine Kapitalerhöhung in Cognita, eine führende, weltweite Schulgruppe (Kindergarten bis 12. Schuljahr), erfolgreich abgeschlossen hat. Sowohl BDT als auch Sofina werden als Minderheitsgesellschafter fungieren und die ambitionierten Wachstumspläne von Cognita unterstützen. Jacobs hat Cognita im Oktober 2018 von KKR und Bregal Investments übernommen und wird auch weiterhin Mehrheitseigner von Cognita sein. Details der Vereinbarung wurden nicht mitgeteilt.

Cognita verfügt über ein vielfältiges, ausgewogenes Portfolio von 72 Schulen, sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten, und betreibt einige der renommiertesten Schulen in wichtigen Märkten, wie beispielsweise die Southbank International School in London, The British School of Barcelona in Spanien, die Stamford American International School in Singapur und die International School Ho Chi Minh in Vietnam. Cognita bildet zurzeit mehr als 43.000 Schüler und Schülerinnen im Vereinigten Königreich, in Spanien, Singapur, Chile, Thailand, Vietnam, Brasilien und Hong Kong aus.

"Wir freuen uns darauf, zusammen mit BDT und Sofina die weltweite Expansion von Cognita zu unterstützen und mehr Kindern in aller Welt zugang zum Bildungsmodell von Cognita zu verschaffen?, sagte Patrick De Maeseneire, CEO von Jacobs Holding. "BDT und Sofina vertreten ähnliche Werte wie Jacobs und setzen sich ebenfalls langfristig dafür ein, Unternehmer beim Aufbau großer, dauerhafter Firmen zu unterstützen, die das Potenzial haben, in ihrem jeweiligen Marktsegment die Weltmarktführung zu übernehmen. Durch die Hinzufügung von geduldigen Investoren wie BDT und Sofina wird gewährleistet, dass Cognita weiterwachsen und seinen Schülern eine erstklassige Bildung ermöglichen kann.?

"Wir freuen uns besonders, neue Partner zu gewinnen, die unsere Vision teilen und über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um diese umsetzen zu können?, sagte Chris Jansen, CEO von Cognita. "BDT, Sofina und Jacobs gemeinsam ist eine Leidenschaft für Bildung sowie die Einsicht, dass unser Tun langfristig angelegt sein muss und dass die kontinuierliche Verbesserung der Qualität von grundlegender Bedeutung ist. Durch unsere neue Partnerschaft sind wir noch zuversichtlicher geworden, dass wir in der Lage sind, junge Menschen auf eine erfolgreiche Zukunft vorzubereiten. Wir erreichen unser Ziel, indem wir uns auf herausragende akademische Leistungen, charakterliche Entwicklung und die Förderung einer globalen Perspektive konzentrieren. Die zukünftigen Investitionen und der Sachverstand aller Gesellschafter wird dazu beitragen, alle Bestandteile einer Cognita-Bildung noch weiter voranzubringen.?

"Mit einer globalen Plattform und einer starken Präsenz in attraktiven und wachstumsstarken Regionen, sticht Cognita als Marktführer im Bildungssegment K-12 hervor?, sagte Björn Robens, Partner bei BDT Capital Partners. "Wir haben höchste Achtung vor dem Managementteam von Cognita sowie vor dessen Engagement für hervorragende Bildung. Darüber hinaus schätzen wir auch unsere starke und vertrauensvolle Beziehung zum Management von Jacobs sowie zur Familie Jacobs und freuen uns auf die zukünftige Partnerschaft mit ihnen und Sofina, denen allen der Fokus auf die Erbringung von langfristigen Mehrwerten für erfolgreiche, führende Unternehmen gemeinsam ist.?

Victor Casier, Mitglied des Exekutivausschusses von Sofina kommentierte: "Die Investition in Cognita, an der Seite von Jacobs und BDT, unterstreicht unsere Strategie des Aufbaus von Beziehungen mit und der Ausrichtung an Partnern, für die Geduld genauso wichtig ist wie für uns und die erkennen, dass nachhaltige Werte auf lange Sicht geschaffen werden. Wir haben die Konzentration von Cognita auf Spitzenqualität erkannt und sind beeindruckt davon, dass sich diese in der weltweiten Tätigkeit von Cognita widerspiegelt. Wir freuen uns sehr darauf, mit von der Partie zu sein. Der Bildungssektor ist für Sofina von besonderem Interesse, sowohl als Anlagethema als auch als gesellschaftliche Herausforderung, die wir durch unsere Unterstützung der Platform for Education and Talent auch in philanthropischer Hinsicht anzugehen gedenken.?

Über Cognita

Cognita wurde 2004 gegründet und umfasst eine außergewöhnliche Familie von unterschiedlichen, aber doch zusammenhängenden Schulen in acht Ländern. Cognita hat eine gemeinsame Zielsetzung: die Erschaffung einer inspirierenden Welt der Bildung, die Schülern den Glauben an sich selbst vermittelt und sie dazu befähigt erfolgreich zu sein. In 72 Schulen in Europa, Lateinamerika und Asien beschäftigt Cognita 7.000 Lehr- und Hilfskräfte, die mehr als 43.000 Schüler und Schülerinnen unterrichten und betreuen. Im Verbund bieten Cognita-Schulen eine einzigartig globale Bildung an, die über Noten hinausgeht und sich der Entwicklung von akademischer Exzellenz widmet, um jungen Menschen die Zuversicht und den Einfallsreichtum zu vermitteln, die sie darauf vorbereiten zu wachsen und zu gedeihen und sich in einer Welt erfolgreich zu behaupten, die immer schnellerem Wandel unterliegt. Weitere Informationen zu Cognita finden Sie unter: www.cognita.com

Über Jacobs Holding AG

Jacobs Holding AG ist eine globale professionelle Wertpapierfirma mit Sitz in Zürich, die 1994 von dem Unternehmer Klaus J. Jacobs gegründet wurde. Jacobs Holding AG verfolgt mit seinen Wachstumsinvestitionen einen unternehmerischen Ansatz und generiert Werte durch die Erschaffung von langfristigen, nachhaltigen Marktführern. Die Jacobs Foundation, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Stiftungen, ist der einzige wirtschaftlich Begünstigte der Jacobs Holding AG. Das Ziel der 1989 von Klaus J. Jacobs und seiner Familie in Zürich gegründeten Stiftung ist die nachhaltige Unterstützung zukünftiger Generationen durch die Verbesserung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, um sie in die Lage zu versetzen, sozial verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Die Jacobs Foundation unterstützt Forschungsprojekte und Interventionsprogramme sowie wissenschaftliche Institutionen mit dem Ziel, gesellschaftlichen Wandel im Bereich der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen herbeizuführen. Seit ihrer Gründung im Jahre 1989 hat die Stiftung über 500 Millionen CHF an kumulierten Zuwendungen ausgezahlt. Weitere Informationen über die Jacobs Holding AG finden Sie unter: www.jacobsag.ch

Über BDT Capital Partners

BDT Capital Partners stellt von Familien und Gründern geführten Unternehmen langfristiges, differenziertes Kapital zur Verfügung. Die Firma verwaltet im Rahmen ihres Investmentfonds mehr als 9 Milliarden USD und weitere 4,6 Milliarden USD im Rahmen von Co-Investitionen mit ihrer Investorenbasis von globalen, beschränkt haftenden Teilhabern. Bei der Tochtergesellschaft BDT Company handelt es sich um eine Handelsbank, die mit von Familien und Gründern geführten Unternehmen zusammenarbeitet, um ihre strategischen und finanziellen Ziele zu erreichen. BDT Company bietet lösungsorientierte Beratung sowie Zugang zu einem Netzwerk von Unternehmensinhabern und -führern von Weltklasse.

Über Sofina

Sofina ist eine im Familienbesitz befindliche Investmentfirma, die von den Nachkommen von Gustave Boël geleitet wird, an der Euronext Brussels notiert ist und seine eigenen Vermögenswerte in Höhe von 6,5 Milliarden EUR verwaltet. Sofina möchte ein bevorzugter Partner für Unternehmer und Familien sein, die wachsende Unternehmen leiten, und diese durch geduldiges Kapital und begleitende Beratung unterstützen. Sie übernimmt Minoritätseigentümerschaftspositionen, in der Regel im Bereich von 75 bis 300 Millionen EUR. Eine gemeinsame Vision und ein weitgehender Einklang der Interessen mit seinen Partnern stehen bei der Entwicklung dieser Strategie im Vordergrund.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190131005950/de/

