Ausländern Sake zu präsentieren, gewinnt an Bedeutung.

Im Bestreben Neues zu entdecken, stellt Nanbu Bijin Co., Ltd. (President: Kosuke Kuji), in Ninohe, Präfektur Iwate, seit über fünf Generationen, seit der Meiji-Periode, Sake her. Am 25. Januar 2019 haben wir die "Vegan"-Zertifizierung im In- und Ausland (Japan: NPO Vege Project Japan, Ausland: The Vegan Society) erhalten, nachdem wir 2013 die "Koscher"-Zertifizierung erhalten hatten.

Alle unsere Exporte ins Ausland sind inzwischen als vegan zertifiziert, und wir können den weltweit ersten als vegan zertifizierten japanischen Sake anbieten.

Auszeichnungen von NANBU BIJIN

Inland:

Bei dem Sake-Wettbewerb, der Wahl von Japans bestem Sake, gewann "NANBU BIJIN Asawake Sparkling" 2017 und 2018 den ersten Goldpreis in der Kategorie Sparkling Sake. Im Jahr 2017 erhielten "NANBU BIJIN Yuinoka" und "NANBU BIJIN Junmai Daiginjo" ebenfalls Goldpreise in der Kategorie Junmai Daiginjo. Im Jahr 2018 gewann "NANBU BIJIN Junmai Daiginjo" den ersten Goldpreis in der Kategorie Junmai Daiginjo.

Ausland:

Beim ersten japanischen Sake-Wettbewerb in Frankreich, "Kura Master-le grand concours de sake Japonais de Paris 2017", gewann eine unserer Junmai Ginjo Beauty Series "NANBU BIJIN Shin Paku" den Platinpreis in der Kategorie Junmai Daiginjo.

Bei der International Wine Challenge 2017 gewann "NANBU BIJIN Tokubetsu Junmai (spezieller Junmai-shu)" den Champion Sake in der Kategorie Sake als bester Sake der Welt.

Unternehmensprofil

Name: NANBU BIJIN Co., LTD.

Hauptsitz: 13 Kamicho, Fukuoka, Ninohe, Iwate, Japan

President: Kosuke Kuji

Jahr der Gründung: 1902

URL: https://www.nanbubijin.co.jp

FB: https://www.facebook.com/NanbuBijin/

SHOP: http://www.nanbubijin.jp/

Foto-Download: https://www.atpress.ne.jp/releases/176039/image176039.zip

Mehr Informationen zu diesem Thema: http://greencreate.boo.jp/PR/1.pdf

Contacts:

NANBU BIJIN Co., LTD. PR:

Tomoko Takiguchi (GreenCreate)

Tel.: +81-3-6271-6867 (+81-80-8422-5844)

E-Mail: info@greencreate.jp