Stuttgart (ots) - Welche Strategie verfolgt Putin? Manches spricht dafür, dass der Kreml-Chef 2019 auf eine kontrollierte Offensive setzen wird. Er weist immer wieder darauf hin, dass sich nach dem Ende des Kalten Kriegs "über Nacht 25 Millionen Russen im Ausland wiederfanden". Viele dieser Menschen leben bis heute in Ex-Sowjetrepubliken wie Georgien, der Ukraine, den baltischen Staaten oder Weißrussland. Der Kreml leitet daraus eine besondere Verantwortung für die Region ab. Wohin das führen kann, hat die Annexion der Krim gezeigt. Könnten Putins sinkende Umfragewerte und die wirtschaftlichen Probleme des Landes ihn in diesem Jahr zu neuen außenpolitischen oder militärischen Abenteuern verleiten?



