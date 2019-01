Takeda Pharmaceutical Company Limited [TOKYO: 4502/NYSE: TAK], (nachfolgend "Takeda") gab heute bekannt, zu einer auserlesenen Gruppe von nur 12 Firmen zu gehören, die den Status "globaler Top Employer" für das Jahr 2019 erhalten. Die seit über 25 Jahren bestehende Zertifizierung wird alljährlich vom Top Employers Institute an Unternehmen mit herausragenden Mitarbeiterbedingungen verliehen. Das Programm wird von dem Institut zur Auszeichnung von Firmen konzipiert, die optimale Bedingungen für ihre Mitarbeiter schaffen, damit diese sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können, und die dadurch die höchsten Qualitätsstandards für ihre Angestellten erreichen.

Um die weltweite Zertifizierung zu erhalten, müssen mindestens 20 Länder, vier Regionen und der Firmenhauptsitz des Bewerbers durch das Top Employers Institute zertifiziert werden, was Takeda in diesem Jahr gelungen ist.

"Die Anerkennung durch das Top Employers Institute ist ein Beleg dafür, dass unsere starken, unveränderten Werte uns wie ein Kompass leiten, stets mit Integrität zu handeln", erklärte Padma Thiruvengadam, Global Human Resources Officer bei Takeda. "Angespornt durch diese Werte streben wir danach, einen zweckmäßigen, integrativen und positiven Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter bei Takeda zu schaffen. Wir sind eine dynamische, patientenorientierte Organisation, in der unsere Mitarbeiter brillieren können und das Rüstzeug erhalten, um ihre persönlichen, beruflichen Ziele zu erreichen."

Das Top Employers Institute beurteilt die Mitarbeiterbedingungen bei dem jeweiligen Arbeitgeber. Dabei werden 600 Praktiken im Personalwesen berücksichtigt, welche die folgenden Bereiche abdecken:

Talentstrategie Führungskräfteentwicklung Personalplanung Karriere- und Nachfolgeplanung Onboarding Entlohnung und Sozialleistungen Schulung und Entwicklung Unternehmenskultur

Mitarbeiterbeschaffung Leistungsmanagement

"Takedas Anerkennung als globaler Top Employer das zweite Jahr in Folge unterstreicht die eindrucksvollen Mitarbeiterbedingungen und die solide Personalstrategie in diesem Unternehmen. Das Unternehmen bringt auch weiterhin eine breite Palette an Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ein, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Laufbahn des Mitarbeiters fördern; dadurch zeichnete sich Takeda in unseren Augen wirklich aus", so David Plink, CEO des Top Employers Institute.

Takeda übertraf die Anforderungen, die das Top Employers Institute stellt, und wurde in mehr als 20 Ländern und Regionen, über vier geografische Gebiete hinweg, akkreditiert:

Asiatisch-pazifischer Raum: Australien, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand

Australien, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand Europa: Irland, Russland, Spanien, Schweiz, Türkei und Ukraine

Irland, Russland, Spanien, Schweiz, Türkei und Ukraine Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Mexiko und Peru

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Mexiko und Peru Nordamerika: Kanada und Vereinigte Staaten

Kanada und Vereinigte Staaten Israel und Südafrika

Mehr über das Top Employers Institute und die Top-Employers-Zertifizierung erfahren Sie unter:www.top-employers.com.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ist ein globales, wertebasiertes, forschungs- und entwicklungsorientiertes führendes Unternehmen der Biopharmabranche mit Hauptsitz in Japan. Es sieht seinen Auftrag darin, Patienten bessere Gesundheit und eine aussichtsreichere Zukunft zu ermöglichen, indem es aus wissenschaftlicher Forschung hoch innovative Medikamente gewinnt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Gastroenterologie (GI), Neurowissenschaft und Seltene Krankheiten. Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungsbudgets in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nützen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern und Regionen mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://www.takeda.com

Takedas Werte und Mitarbeiter

Takeda versteht sich als Organisation, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt, stets nach den Grundwerten des Takeda-ismus handelt (Integrität, Fairness, Ehrlichkeit und Ausdauer) und alles an den folgenden vier Prioritäten ausrichtet: Patientenorientierung, Aufbau von Vertrauen, Stärkung der Reputation und Geschäftsentwicklung. Der Patient kommt für uns stets an erster Stelle, dadurch gewinnen wir an Vertrauen in der Gesellschaft, was wiederum unsere Reputation stärkt, und so kommen wir schließlich zu unserer Unternehmensleistung. Diese sind tief in unseren Arbeitsmethoden verwurzelt. Diese Werte gewährleisten unser Qualitätsbewusstsein und stellen sicher, dass wir jederzeit das Richtige tun.

Unsere einzelnen Organisationen und Mitarbeiter vor Ort sind dazu befähigt, auf optimale Weise auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, und verfügen über die Möglichkeit, sich in einem facettenreichen und dynamischen Unternehmen weiterzuentwickeln und sich zu entfalten.

Die Führungskräfte bei Takeda sind strategische Vordenker, finden innovative Wege, um Patienten zu helfen, bauen Vertrauen in der Gesellschaft auf, stärken unsere Reputation und treiben das Geschäft voran. Sie schaffen eine Umgebung, welche die anderen Mitarbeiter inspiriert und dazu befähigt, zusammenzuarbeiten und das Unternehmen voranzubringen. Sie konzentrieren sich auf einige wenige, klar ausgewiesene Prioritäten und erbringen ausgezeichnete Leistungen. Zudem bauen sie die Fähigkeiten unseres Unternehmens in der Gegenwart gezielt aus, um es für die Zukunft zu wappnen.

Takeda: Wir geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu brillieren

Für Takeda als Arbeitgeber ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich befähigt fühlen, ihre bestmögliche Leistung zu erbringen, wenn sie an der Gestaltung einer besseren Zukunft für Millionen von Patienten weltweit arbeiten. Wir ermöglichen die Weiterentwicklung von all unseren Angestellten und bieten Unterstützung und Schulungen, wo diese benötigt werden, und fördern eine Kultur des Vertrauens, die Führungsarbeit auf allen Stufen möglich macht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190131005995/de/

Contacts:

Medienkontakte

Medien außerhalb Japans:

Vince Docherty

vince.docherty@takeda.com

+65 8332 4233

Rebecca Northridge

rebecca.northridge@takeda.com

+65 9457 6037

Japanische Medien:

Kazumi Kobayashi

kazumi.kobayashi@takeda.com

+81 (0) 3-3278-2095