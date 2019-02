Köln (ots) - Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich für einen gelassenen Umgang mit der AfD ausgesprochen. "Bei der AfD gibt es sicher viele Knalltüten, aber nicht alle sind Nazis", sagte Kubicki dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Parteichef Alexander Gauland sei "zum Beispiel ein Deutschnationaler, der wohl am liebsten zur Zeit Bismarcks gelebt hätte". Er plädiere dafür, "nicht alle auszugrenzen". Er fügte hinzu: "Je cooler wir mit der Partei umgehen, umso mehr entzaubert sie sich." Er glaube nicht an die Regierungsfähigkeit der AfD. "Die Radikalisierung der AfD wird zunehmen, wenn der Rückhalt bei den kommenden Wahlen schwindet."



