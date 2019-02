Der neue, unabhängige Geschäftsbereich wird unter dem Namen The LYCRA Company firmieren und als unabhängige Tochtergesellschaft agieren.

Die Shandong Ruyi Investment Holding, eines der führenden Textil- und Bekleidungsunternehmen in China, gab heute bekannt, dass es die Übernahme des Geschäftsbereichs "Apparel Advanced Textiles" von INVISTA erfolgreich abgeschlossen hat. Die Transaktion umfasst alle zugehörigen Vermögenswerte und Verträge.

Das neue Unternehmen wird unter dem Namen The LYCRA Company firmieren und als unabhängige Tochtergesellschaft weiterhin fortschrittliche Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Hygienebranche herstellen. The LYCRA Company ist nach der LYCRA Faser benannt, der Original-Spandex-/Elasthanfaser, dem bekanntesten Produkt des Unternehmens. Die Übernahme umfasst ein umfangreiches Portfolio renommierter Konsum- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, L by LYCRA, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, TACTEL und TERATHANE.

"Wir sind stolz darauf, von Ruyi übernommen zu werden, einem Unternehmen, das unsere Vision und unser Engagement dahingehend teilt, unseren geschätzten Kunden qualitativ hochwertige Produkte, technisches Fachwissen und einen beispiellosen Marketingsupport zu liefern", sagte Dave Trerotola, Chief Executive Officer, The LYCRA Company. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ruyi und unseren Kunden spannende Innovationen auf den Markt zu bringen. Die Erfahrungen unseres neuen Anteilseigners in den Bereichen Textil und Einzelhandel werden ein enormer Gewinn sein, da wir differenzierte Fasern entwickeln, die die nachhaltigen Vorzüge bieten, die die Verbraucher von unseren Marken kennen und erwarten."

The LYCRA Company wird ab sofort als eigenständige Tochtergesellschaft der Ruyi Group agieren und wichtige Geschäftsvorgänge in mehreren Ländern abwickeln, unter anderem in Großbritannien und den Niederlanden. Die Transaktion umfasst auch acht Produktionsstätten, vier Forschungs- und Entwicklungslabors, 17 Niederlassungen in 14 Ländern der Welt und rund 3.000 Mitarbeiter. Die derzeitigen Führungskräfte und Mitarbeiter werden ihren Aufgaben auch im neuen Unternehmen weiterhin nachgehen.

"Wir freuen uns sehr über die Übernahme von The LYCRA Company und werden weiterhin in ihre Innovationspipeline und Marken investieren, um unsere Unternehmenswachstumsziele zu erreichen", sagte Yafu Qiu, Vorstandsvorsitzender der Shandong Ruyi Investment Holding. "Auch wir sind in der Spandex-Produktion tätig und haben seit Jahren die legendäre Marke LYCRA bewundert. Uns ist der Mehrwert bewusst, den The LYCRA Company für unser Unternehmen bedeutet. Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere jeweiligen Stärken und Kompetenzen optimal ergänzen und es uns ermöglichen werden, unsere Position als weltweit führendes, vollständig integriertes Textilunternehmen zu stärken."

Die Ruyi Group konzentriert sich in erster Linie auf den Textilbereich, und das Portfolio des Unternehmens umfasst sowohl die Bereiche Rohstoffe und Textilverarbeitung als auch das Design und den Verkauf von Kleidungsstücken. Seit 2016 hat die Gruppe mehrere internationale Luxusmarken erworben, unter anderem Aquascutum, Sandro, Maje und Claudie Pierlot.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie sowie Spezialchemikalien, die in den Spandex- und Polyurethanlieferketten eingesetzt werden. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how und seinen beispiellosen Marketingsupport weltweit bekannt. Der Name The LYCRA Company ist zwar neu, die Geschichte des Unternehmens reicht jedoch bis ins Jahr 1958 zurück, in dem das Original-Spandexgarn entwickelt wurde, die LYCRA Faser. Mittlerweile konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Entwicklung einzigartiger Innovationen, die dem Wunsch der Verbraucher nach Komfort und langfristiger Funktionalität gerecht werden, einen Mehrwert für die Produkte seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter lycra.com.

Über Shandong Ruyi Investment Holding

Die Shandong Ruyi Investment Holding ist einer der größten Textilproduzenten Chinas, steht an erster Stelle unter den Top 500 der Textil- und Bekleidungsunternehmen Chinas und zählt zu den Top 100 der multinational tätigen chinesischen Unternehmen. Die Shandong Ruyi Investment Holding hat ihren Hauptsitz in Jining, Shandong, der Heimatstadt von Konfuzius und Mencius, betreibt 13 inländische Industrieparks und verfügt über einige der größten Produktionslinien und fortschrittlichsten Technologien in China. Das Unternehmen kann darüber hinaus auf ein umfangreiches Vertriebs- und Einzelhandelsnetzwerk zugreifen, das einen globalen Kundenstamm auf sechs Kontinenten bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.chinaruyi.com.

