'Reutlinger General-Anzeiger' zu Luft in deutschen Städten

Die Luft in deutschen Städten ist besser als ihr Ruf. Auch wenn zurecht immer wieder die Überschreitung der Grenzwerte für Schadstoffe in Stuttgart, Berlin oder Hamburg kritisiert wird, so ist das Bild von Deutschland als einem Land, in dem die Menschen massenweise an den Folgen der hohen Luftschadstoffe sterben, schlichtweg falsch. Der Bericht des Umweltbundesamtes ist eindeutig. Insgesamt nahm die Verschmutzung durch Stickoxid ab. Und beim Feinstaub wurden die Grenzwerte erstmals seit 2005 in allen Ballungsräumen eingehalten./yyzz/DP/zb

AXC0015 2019-02-01/05:35