Ab dem 1. Februar 2019 launcht Wayfair.de die erste große TV-Kampagne mit Barbara Schöneberger

Wayfair und Markenbotschafterin Barbara Schöneberger zeigen, wie schnell und einfach Online-Shopping fürs Zuhause ist

Unter dem Titel "Das Zuhause für dein Zuhause" wird der Spot u.a. auf den Sendern VOX, Pro Sieben, RTL II und Sat.1 ausgestrahlt

Wayfair, einer der weltweit größten Online-Shops für Home Living, gab heute seine Partnerschaft mit Moderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger bekannt. Das Allroundtalent wird in der ersten großen TV-Kampagne von Wayfair in Deutschland zu sehen sein, die ab heute ausgestrahlt wird. Unter dem Motto "Das Zuhause für dein Zuhause" nimmt Schöneberger die Zuschauer mit auf Erkundungstour durch das Wayfair-Angebot und zeigt ihnen: So ist Online-Shopping für die eigenen vier Wände einfach und entspannt!

Für Deutschlands bekannteste Entertainerin Barbara Schöneberger hat das eigene Heim einen besonderen Stellenwert. "Mein Zuhause ist das Allerwichtigste für mich. Es trägt mich egal wo ich bin. Tatsächlich bin ich kurz davor, das Fernsehen zu fragen, ob wir nicht große Events bei mir stattfinden lassen können, weil ich überhaupt keine Lust mehr habe, das Haus zu verlassen." Als große Interior-Liebhaberin gesteht sie: "Ich kümmere mich im Prinzip in jeder freien Minute um meine Einrichtung und dabei kann es mir nicht schnell genug gehen. Deswegen macht mir Shopping auf Wayfair.de auch so viel Spaß: einfach weil ich Bequemlichkeit, Schnelligkeit und die große Auswahl sehr schätze."

"Wir sind begeistert, gemeinsam mit Barbara Schöneberger unsere erste große 360° Kampagne in Deutschland zu starten", sagte Martin Reiter, Head of Europe bei Wayfair. "Mit ihrer humorvollen und unkomplizierten Art ist sie die perfekte Markenbotschafterin. Unser Anspruch ist es, alle Kundinnen und Kunden glücklich zu machen, mit Lieblingsstücken für jeden Wohnstil und jedes Budget."

Der Spot "Das Zuhause für dein Zuhause" wurde inhouse von Wayfair entwickelt und wird derzeit unter anderem auf VOX, Pro Sieben, RTL II und Sat.1 ausgestrahlt. Die TV-Kampagne wird unter anderem von Direct Mail- und Social Media-Maßnahmen sowie kurzen Webclips flankiert. Mehr Informationen finden Sie auf Wayfair.de/barbara-schoeneberger.

Über Wayfair

Wayfair ist einer der weltweit größten Online-Anbieter für Home Living. Durch moderne Technologie und Innovationen ermöglicht Wayfair seinen Kunden, aus einer Auswahl von über zehn Millionen Artikeln von Möbeln über Wohndeko zu Haushaltswaren und vielem mehr, schnell und einfach genau das zu finden, was sie suchen. Um seine Kunden bei jedem einzelnen Schritt während des Einkaufs zu begeistern, bietet Wayfair einen hervorragenden Service von Inspiration über Produktauswahl bis über die Auslieferung hinaus. Eine auf Produkte aller Größen und Formen ausgerichtete Logistik ermöglicht eine schnelle und bequeme Lieferung.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, USA verfügt über Niederlassungen in Berlin, London und Galway. Wayfair beschäftigt über 10.900 Mitarbeiter, davon mehr als 1.400 in Europa. Bestellen können Kunden in Großbritannien, Deutschland, Kanada und den USA. Wayfair erzielte in den zwölf Monaten zum 30. September 2018 einen Nettoumsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar und ist an der New York Stock Exchange gelistet.

